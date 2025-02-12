Россия имеет свою нишу в Кыргызстане, поэтому для нее не имеет смысла занимать чьи-то освободившиеся позиции, заявил журналистам в Бишкеке спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя возможность занятия ниши USAID и Фонда «Сорос» в КР в случае их ухода из республики.

Читайте по теме Илон Маск объявил о ликвидации Агентства по международному развитию США

«Я уверен, что России занимать чью-то нишу вообще не имеет смысла никогда», — сказал он.

У РФ есть своя ниша в Кыргызстане, добавил Михаил Швыдкой.

По его словам, отношения Российской Федерации и Кыргызстана имеют длинную историю, в отличие от USAID и Фонда «Сорос», которые начали работать в республике всего 30-35 лет назад.

«У нас сохранилось много возможностей, которые сегодня надо использовать, с моей точки зрения. И просто перетягивать на свою сторону те структуры, которые работали с Фондом «Сорос» или USAID, не имеет смысла», — считает спецпредставитель президента РФ.

Россию, полагает он, теоретически могли бы заинтересовать освободившиеся в случае закрытия программ кадры, однако она не видит в них необходимости.

«Мы можем заплатить те же деньги, но нет уверенности, что завтра не придут какие-то третьи структуры и не перекупят их», — считает Михаил Швыдкой.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал «закрыть USAID». Сотрудники получили сообщение о том, что из более чем 10 тысяч работников агентства администрация главы государства планирует оставить только 611.

2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.