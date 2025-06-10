До 90 детей в минуту. Как начиналась онлайн-запись в школу не по прописке

В Кыргызстане в первый и второй классы зарегистрировано около 144 тысяч детей, более 145 тысяч мест еще остается свободными. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.
По данным Министерства просвещения, на старте приемной кампании по стране было доступно около 151 тысячи мест в первые классы и 164 тысячи мест — во вторые.
Второй этап, начавшийся 2 июня, позволяет родителям выбирать школы с оставшимися местами вне зависимости от прописки.
«Для предотвращения нехватки мест в Бишкеке столичный департамент образования выделил 30 мая дополнительные квоты. Однако высокий спрос, особенно в Бишкеке, создал большую нагрузку на систему «Электронная запись в школу». В пиковые часы система фиксировала свыше 9 тысяч активных пользователей одновременно, что привело к замедлению работы платформы», — отметили в Минпросвещения.
В этот день почти 2 тысячи родителей отказались от первоначально выбранных школ, что также повлияло на работу системы.
Запись в школу продлится до 15 августа.