До 90 детей в минуту. Как начиналась онлайн-запись в школу не по прописке

В Кыргызстане в первый и второй классы зарегистрировано около 144 тысяч детей, более 145 тысяч мест еще остается свободными. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

По данным Министерства просвещения, на старте приемной кампании по стране было доступно около 151 тысячи мест в первые классы и 164 тысячи мест — во вторые.

На первом этапе электронной записи (по прописке) в первый класс зачислено 47 тысяч 592 ребенка, во второй — 66 тысяч 404.

Второй этап, начавшийся 2 июня, позволяет родителям выбирать школы с оставшимися местами вне зависимости от прописки.

«Для предотвращения нехватки мест в Бишкеке столичный департамент образования выделил 30 мая дополнительные квоты. Однако высокий спрос, особенно в Бишкеке, создал большую нагрузку на систему «Электронная запись в школу». В пиковые часы система фиксировала свыше 9 тысяч активных пользователей одновременно, что привело к замедлению работы платформы», — отметили в Минпросвещения.

В течение первых часов 2 июня было зачислено до 90 детей в минуту, что вдвое превышает прошлогодние показатели.

В этот день почти 2 тысячи родителей отказались от первоначально выбранных школ, что также повлияло на работу системы.

Запись в школу продлится до 15 августа.