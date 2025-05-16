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Общество

В Бишкеке маршрут экспресс-автобусов до парка «Ала-Арча» стал постоянным

В Бишкеке автобусный полуэкспресс-маршрут № 1 до природного парка «Ала-Арча» стал постоянным. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, конечные остановки маршрута расположены на площади имени Усубалиева (пересечение бульвара Эркиндик и улицы Абдумомунова) и в природном парке «Ала-Арча».

На маршруте задействуют шесть автобусов Isuzu. Интервал движения составляет 20-30 минут.

Отмечается, что автобусы будут курсировать ежедневно с 8.00 до 19.00 и останавливаться только на конечных остановках.

Стоимость проезда при оплате наличными составит 50 сомов, при безналичной — 40 сомов.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329351/
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