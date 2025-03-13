Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться вокруг своих точек

Владельцы торговых точек на Ошском рынке будут нести ответственность за санитарные нормы на своей территории в радиусе 10 метров. Об этом заявили представители мэрии на заседании по благоустройству ТРК «Ош базары».
По их данным, территория вокруг торговых точек должна соответствовать противопожарным требованиям, чтобы в случае чрезвычайной ситуации спецтехника МЧС могла беспрепятственно добраться до места происшествия.
«Стихийным торговцам планируют выделить места для работы внутри рынка или предложить возможности трудоустройства в сфере городского хозяйства. Муниципальная инспекция продолжает информировать их о необходимости соблюдения действующего законодательства», — отметили в муниципалитете.
В настоящее время на овощном рынке ТРК «Ош базары» доступно 72 торговых места, на молочном — 7. В службах городского хозяйства около 1,5 тысячи открытых вакансий, которые могут предложить торговцам.
В рамках улучшения санитарного состояния и обеспечения безопасности муниципалитет очистит русло реки Ала-Арчи вдоль Ошского рынка и демонтирует объекты, установленные с нарушением требований действующего законодательства КР.