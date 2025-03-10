Приказ о запрете использования гаджетов во время уроков направлен во все школы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, ведомство издало приказ о запрете на использование мобильных телефонов и уже направило документ во все образовательные учреждения. Министр также выразила согласие с мнением о том, что гаджеты отвлекают внимание ребенка во время учебного процесса.

«Запрет на использование мобильных телефонов на уроках введен, в классах будут специальные ящики для них», — сказала она.

Напомним, ранее в Минобразования разработали проект постановления об утверждении порядка использования мобильных устройств в образовательных организациях.

В документе прописывается, что учащиеся и работники школ и вузов обязаны будут переводить свои гаджеты в беззвучный режим при входе в здание образовательного учреждения. Школьникам придется выключать мобильные устройства и оставлять их в специально отведенных местах в классах. Пользоваться телефонами можно будет только на перемене или в случае чрезвычайной ситуации. Заряжать телефоны тоже запретят.