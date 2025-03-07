Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан в рамках продолжения сотрудничества в области транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Казахстанского агентства международного развития KazAID.

Партия из пяти локомотивов была передана государственному предприятию «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», крупнейшему железнодорожному перевозчику в Кыргызстане. В состав переданных локомотивов вошли два маневровых локомотива и три магистральных локомотива, переданные с казахстанских железнодорожных станций «Каратаус», «Жем» и «Шымкент».

Передача локомотивов стала возможной благодаря содействию Казахстанского агентства международного развития KazAID, которое активно работает над укреплением связей и сотрудничества с соседними странами в ключевых областях, включая транспорт, энергетику и инфраструктуру.

«Этот шаг демонстрирует продолжение успешной реализации официальной помощи, способствующей развитию и укреплению братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также поддержке KazAID в инфраструктурных инициативах», – отметили в KazAID.

Переданные локомотивы значительно улучшат грузоперевозки и маневренность на железных дорогах Кыргызстана, способствуя дальнейшему экономическому развитию региона.