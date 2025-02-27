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Общество

Фрески, найденные археологами в Помпеях, проливают свет на древние ритуалы

В Помпеях нашли редкие фрески почти в натуральную величину с изображениями ритуалов, посвященных богу Дионису, датируемые 40-30 годами до нашей эры. Они выполнены на стенах банкетного зала, обнаруженного археологами. Об этом сообщает Reuters.

Специалисты отмечают, что эти фрески дают новое представление о религиозных практиках в древнем городе до того, как он разрушен извержением Везувия в 79 году нашей эры.

На фреске, занимающей три стены банкетного зала, изображены яркие сцены посвящения в последователи Диониса — древнегреческого бога вина, плодородия, театра и религиозного экстаза. Ритуалы посвящения, известные как мистерии Диониса, представляли собой тайные религиозные обряды, посвященные богу и обещавшие духовное просветление и, возможно, счастливую загробную жизнь.

Фреска, датируемая 40-30 годами до нашей эры, представляет собой яркие изображения последователей Диониса в состоянии ритуального экстаза, танцующих и охотящихся. Она напоминает фрески близлежащей Виллы Мистерий, которые обнаружены 100 лет назад.

«Через 100 лет сегодняшний день запомнится как исторический, потому что открытие, которое мы представляем, является историческим», — сказал министр культуры Италии Алессандро Джули.

На гигантском фризе изображены женщины-последовательницы Диониса, которые одновременно танцуют и яростно охотятся, неся на плечах заколотого козла или держа в руках меч и внутренности животного. В центре находится фреска с изображением элегантно одетой женщины, которая, возможно, ожидает посвящения в таинства.

Некогда процветавший город Помпеи и окружающая его сельская местность на юге Италии погребены под слоем пепла, когда взорвался Везувий, убив тысячи римлян, которые и не подозревали, что живут рядом с одним из крупнейших вулканов Европы.

Археологический памятник занимает площадь около 66 гектаров, из которых около 44 гектаров полностью раскопаны. Последние раскопки в районе, известном как Regio IX, начались в начале 2023-го и на данный момент позволили обнаружить более 50 комнат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321216/
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