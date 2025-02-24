Дополнительный корпус за 46 миллионов сомов построят в Оше для школы № 49. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что планируется строительство дополнительного здания для школы № 49, расположенной в муниципальном управлении «Амир-Темур».

Управление капитального строительства мэрии города объявило тендер на выполнение строительных работ. Предполагаемая сумма проекта — 46,7 миллиона сомов. Он финансируется в рамках государственного капитального строительства.

Согласно технической документации, здание будет соответствовать государственным строительным нормам и проектным требованиям.

Срок подачи заявок на участие в тендере до 10 марта 2025 года.