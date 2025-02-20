Вопрос трудоустройства кыргызстанцев во Франции обсудил в Париже Садык Шер-Нияз

В Министерстве Европы и иностранных дел Франции состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики Садыка Шер-Нияза с директором политического департамента внешнеполитического ведомства Брисом Рокфелем.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность дальнейшего углубления взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам укрепления экономического сотрудничества, включая проекты в области энергетики, возобновляемых источников энергии и туризма.

Садык Шер-Нияз и Брис Рокфель затронули вопрос трудоустройства граждан КР во Франции на сезонные работы, учитывая успешные примеры в этой сфере с другими странами Европы.

Уточняется, что министр внешней торговли Франции в мае посетит Кыргызстан. Запланировано проведение кыргызско-французского бизнес-форума в Бишкеке.

Вопросы привлечения французских инвестиций в КР, в том числе в рамках реализации проекта по строительству ГЭС «Камбар-Ата-1» и развития горнолыжного курорта «Три вершины», также обсудили стороны.