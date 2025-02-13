Борьба со смогом. В Минприроды уточнили, что еще купят для тестирования воздуха

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора намерено закупить оборудование для проверки качества воздуха.

По данным ведомства, планируется закупить:

дымомеры — для анализа загрязнения выхлопных газов автотранспорта;

газоанализаторы — для измерения уровня вредных веществ в воздухе;

квадрокоптеры — для оперативного выявления источников выбросов;

GPS-навигаторы — для мониторинга экологической ситуации в удаленных районах;

экологически чистый транспорт (электромобили и гибридные авто) — для инспекционных рейдов.

По мнению чиновников, эта техника позволит повысить эффективность работы службы экологического и технического надзора, усилить контроль за выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, а также ускорить переход к экологически чистому транспорту.

Напомним, в Бишкеке продолжается тестирование китайских катализаторов, предназначенных для снижения уровня вредных веществ в выхлопах автомобилей.

Ранее сообщалось, что Минприроды закупает электроавтомобили и гибридные машины на 17,1 миллиона сомов. Закуп осуществляется в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» (AQIP).

Минприроды приобретет четыре электромобиля на 8,39 миллиона сомов и три гибридных автомобиля на 8,72 миллиона. Кому предназначаются эти машины, не сообщается.