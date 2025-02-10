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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Борьба со смогом. Минприроды закупает электромашины на 17,1 миллиона сомов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора решило закупить электроавтомобили и гибридные машины на 17,1 миллиона сомов. Объявлен тендер на закупку этого вида транспорта. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Закуп осуществляется в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» (AQIP).

Минприроды приобретет четыре электромобиля на 8,39 миллиона сомов и три гибридных автомобиля на 8,72 миллиона. Кому предназначаются эти машины, не сообщается.

Транспорт должен быть доставлен в Бишкек. Все налоги и пошлины включены в стоимость. Срок поставки — не более 45 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что реализация проекта должна была начаться еще в 2024 году. Проект рассчитан до 2030-го.

В декабре прошлого года депутат Дастан Бекешев потребовал от чиновников отчет по $50 миллионам, выделенных на улучшение качества воздуха в Кыргызстане.

«$50 миллионов мы взяли как кредит и грант на улучшение экологии в столице. Но до сих пор смог завоевывает наши легкие. У нас и планы, концепции, пошаговые действия есть. Почему это все не работает? Пусть кто-нибудь даст отчет», — сказал он.

В мае этого года президент Садыр Жапаров одобрил получение кредита в $50 миллионов на улучшение качества воздуха в КР.

Ранее в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщали, что проект по улучшению качества воздуха Air Quality Implementation Plans (AQIP) направлен на укрепление системы управления качеством воздуха, поддержку экологически чистых решений для отопления и улучшение городского озеленения, сокращение выбросов PM2.5 и парниковых газов.

Финансовые средства предполагается направить на:

  • укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;
  • модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;
  • техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;
  • методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;
  • содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;
  • строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения Бишкека.

Air Quality Implementation Plans — стратегические рамки, направленные на улучшение качества воздуха путем определения конкретных действий и мер. Этот термин часто используется в обсуждениях экологической политики и планирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319380/
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