Кто отвечает за пожарную безопасность в больницах, уточнили в Минздраве

Согласно приказу, ответственность за пожарную и другие виды безопасности в больницах несут их руководители. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Нургуль Ибраева.

По ее словам, ответственность за наложенный штраф несет руководитель учреждения.

«Согласно нормативно-правовым актам, в 2023 году в Минздраве был издан приказ, в 2024-м вышел второй приказ. В них указано, что руководители лечебных учреждений несут ответственность за пожарную и другую безопасность», — пояснила представитель ведомства.

А главный инспектор МЧС Мирлан Кылычбеков проинформировал, что 26 марта 2024 года в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) была проведена проверка пожарной безопасности. По ее итогам было выдано предписание об устранении 13 пунктов нарушений. По итогам контрольной проверки через месяц за неполное исполнение предупредительных предписаний на учреждение был наложен административный штраф в размере 23 тысяч сомов.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в больнице произошел пожар. На месте работали спасатели, сотрудники МЧС, руководство и сотрудники УПСМ, которые оцепили территорию, и медики СМП столицы.

Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 260 человек эвакуировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.