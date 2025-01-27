Мэр рассказал, когда начнут ремонтировать очистные сооружения Бишкека

В первом квартале 2025 года начнутся работы по модернизации очистных сооружений. Об этом сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на коллегии.

По его словам, в столице проблемы с очисткой сточных вод.

«Более 50 лет в очистных сооружениях не делали капитальный ремонт. Каждый день через них проходят 230 тысяч кубометров сточных вод, которые затем сбрасываются в реку Чу. В декабре 2024 года заключено соглашение с инвестором, и в первом квартале 2025 года начнутся работы по модернизации очистных сооружений», — заявил он.

Будут продолжены бурение новых скважин и реконструкция водозаборов «Зонный» и «ХБО». Это позволит снизить нагрузку на водозабор «Орто-Алыш», который обеспечивает 40 процентов города водой, и предотвратить повторение дефицита воды, который наблюдался в 2023 году.

«Кроме того, рассматривается освоение нового водоснабжающего сооружения Иссык-Атинском районе Чуйской области. Для рационального использования воды в каждом жилом массиве будут установлены «умные» счетчики, которые будут внедряться по методу ашара», — проинформировал градоначальник.

Продолжается строительство экотехнологического завода по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов на территории МП «Бишкекский санитарный полигон».

«В марте 2024 года подписано инвестиционное соглашение, и через два месяца началась активная фаза строительства. На данный момент залит фундамент, построены четыре этажа одного из блоков комплекса. Строительство планируется завершить примерно в конце 2025 года. Вместе с тем планируется строительство завода по переработке отходов. Мусор будут сортировать, необходимые компоненты перерабатывать и на выходе будут производить товары для нужд муниципальных предприятий, такие как скамейки, урны, крышки для канализаций, тротуарную плитку и другое», — подытожил мэр.