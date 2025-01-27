17:53
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Общество

Мэр рассказал, когда начнут ремонтировать очистные сооружения Бишкека

В первом квартале 2025 года начнутся работы по модернизации очистных сооружений. Об этом сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на коллегии.

По его словам, в столице проблемы с очисткой сточных вод.

«Более 50 лет в очистных сооружениях не делали капитальный ремонт. Каждый день через них проходят 230 тысяч кубометров сточных вод, которые затем сбрасываются в реку Чу. В декабре 2024 года заключено соглашение с инвестором, и в первом квартале 2025 года начнутся работы по модернизации очистных сооружений», — заявил он.

Будут продолжены бурение новых скважин и реконструкция водозаборов «Зонный» и «ХБО». Это позволит снизить нагрузку на водозабор «Орто-Алыш», который обеспечивает 40 процентов города водой, и предотвратить повторение дефицита воды, который наблюдался в 2023 году.

«Кроме того, рассматривается освоение нового водоснабжающего сооружения Иссык-Атинском районе Чуйской области. Для рационального использования воды в каждом жилом массиве будут установлены «умные» счетчики, которые будут внедряться по методу ашара», — проинформировал градоначальник.

Продолжается строительство экотехнологического завода по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов на территории МП «Бишкекский санитарный полигон».

«В марте 2024 года подписано инвестиционное соглашение, и через два месяца началась активная фаза строительства. На данный момент залит фундамент, построены четыре этажа одного из блоков комплекса. Строительство планируется завершить примерно в конце 2025 года. Вместе с тем планируется строительство завода по переработке отходов. Мусор будут сортировать, необходимые компоненты перерабатывать и на выходе будут производить товары для нужд муниципальных предприятий, такие как скамейки, урны, крышки для канализаций, тротуарную плитку и другое», — подытожил мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318053/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек должен быть комфортным и пригодным для жизни — глава кабмина
Сколько промышленной продукции произвели предприятия Бишкека, рассказали в мэрии
Почти 37 миллиардов сомов составили доходы Бишкека в 2024 году
В центре Бишкека незаконно установлены торговые точки — депутат БГК
В мэрии рассказали, сколько техники вышло на уборку снега
Дастан Бекешев просит отказаться от переноса железной дороги в Бишкеке
Мэрия Бишкека досрочно закрыла кредит перед ЕБРР — Аскат Алагозов
Бишкектеплосеть признала, что счета за отопление в декабре выше ноябрьских
Мэрия Бишкека отчиталась о строительстве дороги в восточной части города
Перенос железной дороги за Бишкек. Прошло первое заседание рабочей группы
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в&nbsp;России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из&nbsp;России Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России
Бизнес
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
2024-й&nbsp;&mdash; год медицинских чудес и&nbsp;достижений в&nbsp;турецкой сети клиник Acıbadem 2024-й — год медицинских чудес и достижений в турецкой сети клиник Acıbadem
27 января, понедельник
17:45
Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснаб...
17:44
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане
17:41
MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
17:34
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сменило название
17:22
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены