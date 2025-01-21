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Общество

Вдохновившись Трампом. В России предложили назвать Черное море Русским

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов предложил сменить название Черного моря на фоне решения избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.

Он заявляет, что Черное море веками называлось Русским, о чем написано в древнерусских летописях.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность, — пояснил депутат. — В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия — Русское море».

СМИ поинтересовались у Дениса Буланова, что в этой ситуации нужно будет делать Турции и другим государствам, берега которых омывает Черное море.

«Это только для внутрироссийского пользования. Я не претендую, чтобы другие страны, которые имеют выход к Черному морю, признавали смену названия», — заявил он.

Отметим, президент США до инаугурации неоднократно говорил, что Мексиканский залив будет переименован в залив Америки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317482/
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