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Общество

Кыргызстан и Узбекистан намерены создать Деловой совет

Кыргызстан и Узбекистан намерены создать Деловой совет при торгово-промышленных палатах двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в Ошской области.

пресс-службе полномочного представителя президента КР в Ошской области
Фото пресс-службе полномочного представителя президента КР в Ошской области

По ее данным, глава региона Эльчибек Джантаева встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кыргызстане Саидикомилом Ниязходжаевым.

Стороны также обсудили темы промышленной кооперации, развития приграничной торговли и создания свободной экономической зоны, развития туризма по принципу «один тур — две страны», а также гуманитарного сотрудничества университетов и молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315729/
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