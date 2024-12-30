Кыргызстан и Узбекистан намерены создать Деловой совет при торгово-промышленных палатах двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в Ошской области.

Фото пресс-службе полномочного представителя президента КР в Ошской области

По ее данным, глава региона Эльчибек Джантаева встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кыргызстане Саидикомилом Ниязходжаевым.

Стороны также обсудили темы промышленной кооперации, развития приграничной торговли и создания свободной экономической зоны, развития туризма по принципу «один тур — две страны», а также гуманитарного сотрудничества университетов и молодежи.