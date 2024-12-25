Нурдан Орунтаев: Стройкомпании единогласно поддерживают реновацию

Все строительные компании поддерживают проект реновации. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.
По его словам, уже есть компании, которые строят многоэтажные дома на месте старых построек.
«Так как пока нет закона, регулирующего этот процесс, нет конкретных предложений от строительных компаний. Но я могу от их лица сказать, что они поддерживают проект реновации. Соседние страны это уже сделали, остались только мы. Это требование времени», — заявил Нурдан Орунтаев.
Напомним, впервые о реновации глава Госстроя высказался в конце ноября, анонсировав снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке. По его словам, построенные в СССР дома рассчитаны на 50-70 лет. А так как в Кыргызстане нет управляющего, который следил бы за качеством домов, они приходят в непригодность. У некоторых, сказал чиновник, вовсе нет фундамента, и государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в таких домах.
Тогда Нурдан Орунтаев признал, что проект реновации пока на словах. Но заявил, что в первую очередь снесут объекты без фундаментов. Вместо них построят высокотехнологичные объекты.