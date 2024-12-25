Нурдан Орунтаев: Стройкомпании единогласно поддерживают реновацию

Все строительные компании поддерживают проект реновации. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, уже есть компании, которые строят многоэтажные дома на месте старых построек.

«Так как пока нет закона, регулирующего этот процесс, нет конкретных предложений от строительных компаний. Но я могу от их лица сказать, что они поддерживают проект реновации. Соседние страны это уже сделали, остались только мы. Это требование времени», — заявил Нурдан Орунтаев.