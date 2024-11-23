Абдулазиз Закиров встретился с муфтиями России

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров провел встречу с муфтиями трех областей Российской Федерации. Об этом сообщило ДУМК.

По его данным, во время визита прошли переговоры с муфтием азиатской части России Нафиуллой хазратом Ашировым, муфтием Омской области Ботой хазратом Бакули и муфтием Республики Мордовия Раилем хазратом Асаиновым.

«Стороны обсудили укрепление духовных и культурных связей между мусульманами Кыргызстана и России, развитие диалога об исламских ценностях и культуре, а также обеспечение мира и стабильности в обществе», — сообщили в ДУМК.