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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, указы:

— о ратификации меморандума между Кыргызстаном и Саудовской Аравией; Подробнее
— о создании Национального инвестиционного фонда; Подробнее
— о назначении Жыпарисы Рысбековой завотделом отраслевой политики — замначальника управления по подготовке решений президента и кабмина. Подробнее

Пресс-служба кабминаКР: Подписано распоряжение об освобождении Жыпарисы Рысбековой от должности первого замминистра труда. Подробнее

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297039/
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