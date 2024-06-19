Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, указы:

— о ратификации меморандума между Кыргызстаном и Саудовской Аравией; Подробнее

— о создании Национального инвестиционного фонда; Подробнее

— о назначении Жыпарисы Рысбековой завотделом отраслевой политики — замначальника управления по подготовке решений президента и кабмина. Подробнее

Пресс-служба кабминаКР: Подписано распоряжение об освобождении Жыпарисы Рысбековой от должности первого замминистра труда. Подробнее

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