Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, указы:
— о ратификации меморандума между Кыргызстаном и Саудовской Аравией; Подробнее
— о создании Национального инвестиционного фонда; Подробнее
— о назначении Жыпарисы Рысбековой завотделом отраслевой политики — замначальника управления по подготовке решений президента и кабмина. Подробнее
Пресс-служба кабминаКР: Подписано распоряжение об освобождении Жыпарисы Рысбековой от должности первого замминистра труда. Подробнее
Рубрика «Официально» по ссылке.