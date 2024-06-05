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Общество

В Сарычат-Эрташском заповеднике численность архаров выросла до 2,5 тысячи

В Сарычат-Эрташском заповеднике численность архаров выросла до 2,5 тысячи. Об этом сообщили в «Кумтор Голд Компани».

В компании отмечают, что уделяют большое внимание сохранению природы. Это выражается не только в словах, но и в действиях.

«Поддержка Сарычат-Эрташского заповедника — яркий пример того, как предприятие активно способствует сохранению экосистемы. Благодаря оказываемой помощи управление заповедником стало более эффективным, что привело к увеличению численности многих видов животных, таких как архары, козероги и снежные барсы. Увеличение численности диких животных вокруг рудника «Кумтор» является доказательством того, что территория, где ведется добыча золота, остается экологически безопасной и спокойной для их проживания», — добавили в «Кумтор Голд Компани».

Ежегодный мониторинг состояния биоразнообразия, проводимый компанией, позволяет точно отслеживать экологическую ситуацию на месте.

Так, численность архаров выросла с 750 до 2 тысяч 500, что является самой большой популяцией в стране. Популяция козерогов находится в пределах 750–850 голов, а количество снежных барсов вокруг рудника и в его окрестностях увеличилось до 18 особей.

Не менее важно, что рудник привлекает множество перелетных птиц и обеспечивает уникальные условия обитания для различных видов животных. Возвращение гусей, лебедей и других птиц также подтверждает, что с экологией на руднике все в порядке и среда безопасна для обитания разнообразных форм жизни.

«Таким образом, «Кумтор Голд Компани» является примером того, как бизнес и природа могут сосуществовать в едином временном и территориальном пространстве, способствуя сохранению имеющегося биоразнообразия», — добавили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295816/
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