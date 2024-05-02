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Общество

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран. Документ подписан накануне по итогам встречи в Ташкенте министров экономики и энергетики государств. Об этом сообщил в соцсети Х министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров.

Реализация этого документа позволит трем сторонам взаимодействовать в производстве зеленой энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии.

По данным пресс-службы Минэнерго Казахстана, согласно документу, участники изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293104/
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