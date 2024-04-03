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Общество

МИД проверяет информацию о задержании кыргызстанца в России

Министерство иностранных дел Кыргызстана проверяет информацию о задержании в России гражданина республики в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что «в некоторых СМИ РФ распространяется информация о задержании в Москве кыргызского гражданина». Причиной задержания называют «разговор о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

МИД направил по дипломатическим каналам запрос в правоохранительные органы России для получения сведений о ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал не обвинять в теракте в «Крокусе» целую нацию. А представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ предупредило, что через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории России.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290685/
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