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Общество

«Ак-Кула» уйдет с молотка, латание дыр и спортивный уик-энд. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

«Ак-Кула» уйдет с молотка

Мэрия Бишкека выставила на аукцион земельный участок старого ипподрома «Ак-Кула» общей площадью 45,73 гектара. Независимый эксперт оценил его в 8 миллиардов 731 миллион 917 тысяч сомов. Эта сумма установлена стартовой ценой объекта. До этого муниципалитет выставил на аукцион имущественный комплекс старого ипподрома.

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Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что на месте ипподрома «Ак-Кула» планируют построить финансово-деловой центр.

В начале марта 2023 года Садыр Жапаров посетил объект и распорядился внести предложение о его сносе, чтобы на его месте начать строительство жилья под ипотечное кредитование.

Знаковый для конноспортивного мира республики объект, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, построен в 1947-м по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

В начале 1990-х годов спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998-м ведомство продало его частникам. Спустя двадцать лет, в 2018 году, объект отсудили и передали мэрии. В 2019-м здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020 году спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры.

Ямочный ремонт

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса устраняют дорожные дефекты по проспекту Жибек Жолу от улицы Осмонкула с южной стороны проезжей части с запада на восток до улицы Лермонтова.

Улицу Осмонкула от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу планируют включить в титульный список по капитальному ремонту дорог на 2024 год.

Кроме того, специалисты закрывают дефекты напротив ТЦ «Бишкек Парк», на пересечении улиц Кулатова — Жукеева-Пудовкина, Толстого — Логвиненко, Ахунбаева — Токтоналиева, Орозбекова — БЧК, Байтика Баатыра — Токомбаева, а также на улице Валиханова, 1а/1.

На пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса бригада предприятия подняла ливнеприемные решетки на уровень дороги и закрыла асфальтобетонной смесью.

На пересечении улиц Суеркулова и Юнусалиева, возле Орто-Сайского рынка, планируют произвести карточный ремонт дороги с железобетонным укреплением основания.

В мэрии добавили, что сотрудники муниципального предприятия продолжают обновлять дорожную разметку в столице.

По вопросам относительно деятельности Бишкекасфальтсервиса можно обращаться на номер 0755419841 (WhatsАpp).

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Ямочный ремонт

Сажаем все

Муниципалитет пригласил горожан внести вклад в озеленение и благоустройство города и принять участие в посадке саженцев. Сотрудники Бишкекзеленстроя подготовят участки и предоставят горожанам несколько рекомендаций по выбору посадочного материала.

Саженцы можно приобрести в питомнике МП «Бишкекзеленстрой» по адресу: улица Профессора Зимы, 82, а уточнить место посадки — по номерам: 0312375330, 0701321014.

Спортивный уик-энд

В выходные в столице пройдут легкоатлетический забег и велопробег.

6 апреля в 10.00 у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром детям» стартует забег на 1,5 километра, посвященный Всемирному дню здоровья, «Мое здоровье — мое право». Он станет отправной точкой «Каравана здоровья», который охватит за неделю все регионы Кыргызстана.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Карта маршрута забега

7 апреля состоится открытие велосезона. В 10.00 в парке Здоровья стартует велопробег. Финишируют участники на площади Ала-Тоо.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Карта маршрута велопробега

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290672/
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