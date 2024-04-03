«Ак-Кула» уйдет с молотка, латание дыр и спортивный уик-энд. Новости Бишкека

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«Ак-Кула» уйдет с молотка

Мэрия Бишкека выставила на аукцион земельный участок старого ипподрома «Ак-Кула» общей площадью 45,73 гектара. Независимый эксперт оценил его в 8 миллиардов 731 миллион 917 тысяч сомов. Эта сумма установлена стартовой ценой объекта. До этого муниципалитет выставил на аукцион имущественный комплекс старого ипподрома.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что на месте ипподрома «Ак-Кула» планируют построить финансово-деловой центр.

В начале марта 2023 года Садыр Жапаров посетил объект и распорядился внести предложение о его сносе, чтобы на его месте начать строительство жилья под ипотечное кредитование.

Знаковый для конноспортивного мира республики объект, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, построен в 1947-м по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

В начале 1990-х годов спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998-м ведомство продало его частникам. Спустя двадцать лет, в 2018 году, объект отсудили и передали мэрии. В 2019-м здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020 году спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры.