«Ак-Кула» уйдет с молотка, латание дыр и спортивный уик-энд. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
«Ак-Кула» уйдет с молотка
Мэрия Бишкека выставила на аукцион земельный участок старого ипподрома «Ак-Кула» общей площадью 45,73 гектара. Независимый эксперт оценил его в 8 миллиардов 731 миллион 917 тысяч сомов. Эта сумма установлена стартовой ценой объекта. До этого муниципалитет выставил на аукцион имущественный комплекс старого ипподрома.
Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что на месте ипподрома «Ак-Кула» планируют построить финансово-деловой центр.
В начале марта 2023 года Садыр Жапаров посетил объект и распорядился внести предложение о его сносе, чтобы на его месте начать строительство жилья под ипотечное кредитование.
Знаковый для конноспортивного мира республики объект, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, построен в 1947-м по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.
В начале 1990-х годов спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998-м ведомство продало его частникам. Спустя двадцать лет, в 2018 году, объект отсудили и передали мэрии. В 2019-м здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020 году спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры.
Ямочный ремонт
Сотрудники Бишкекасфальтсервиса устраняют дорожные дефекты по проспекту Жибек Жолу от улицы Осмонкула с южной стороны проезжей части с запада на восток до улицы Лермонтова.
Улицу Осмонкула от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу планируют включить в титульный список по капитальному ремонту дорог на 2024 год.
Кроме того, специалисты закрывают дефекты напротив ТЦ «Бишкек Парк», на пересечении улиц Кулатова — Жукеева-Пудовкина, Толстого — Логвиненко, Ахунбаева — Токтоналиева, Орозбекова — БЧК, Байтика Баатыра — Токомбаева, а также на улице Валиханова, 1а/1.
На пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса бригада предприятия подняла ливнеприемные решетки на уровень дороги и закрыла асфальтобетонной смесью.
На пересечении улиц Суеркулова и Юнусалиева, возле Орто-Сайского рынка, планируют произвести карточный ремонт дороги с железобетонным укреплением основания.
В мэрии добавили, что сотрудники муниципального предприятия продолжают обновлять дорожную разметку в столице.
По вопросам относительно деятельности Бишкекасфальтсервиса можно обращаться на номер 0755419841 (WhatsАpp).
Сажаем все
Муниципалитет пригласил горожан внести вклад в озеленение и благоустройство города и принять участие в посадке саженцев. Сотрудники Бишкекзеленстроя подготовят участки и предоставят горожанам несколько рекомендаций по выбору посадочного материала.
Саженцы можно приобрести в питомнике МП «Бишкекзеленстрой» по адресу: улица Профессора Зимы, 82, а уточнить место посадки — по номерам: 0312375330, 0701321014.
Спортивный уик-энд
В выходные в столице пройдут легкоатлетический забег и велопробег.
6 апреля в 10.00 у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром детям» стартует забег на 1,5 километра, посвященный Всемирному дню здоровья, «Мое здоровье — мое право». Он станет отправной точкой «Каравана здоровья», который охватит за неделю все регионы Кыргызстана.
7 апреля состоится открытие велосезона. В 10.00 в парке Здоровья стартует велопробег. Финишируют участники на площади Ала-Тоо.