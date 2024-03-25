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Общество

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса провели митинг. Требовали повышения зарплаты

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса провели митинг у мэрии, требуя повышения зарплаты. Об этом сообщает «Азаттык».

По словам одного из сотрудников предприятия, им удалось встретиться с мэром Айбеком Джунушалиевым. Градоначальник поручил руководству предприятия рассмотреть вопрос о повышении заработной платы, чтобы это было «в соответствии с нормами Трудового кодекса».

Отметим, что в ноябре 2023 года за несоблюдение сроков проведения капитального ремонта тротуаров, несвоевременный и ненадлежащий контроль за подрядными организациями, систематическую некачественную подготовку материалов по дорогам и тротуарам освобождены от занимаемой должности руководители Бишкекасфальтсервиса. Муниципальное предприятие тогда возглавлял Турусбек Тумонбаев — сват президента Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289758/
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