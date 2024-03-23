Теракт в «Крокус Сити Холле». США предупреждали Россию о готовившемся нападении

Соединенные Штаты в марте поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенна Уотсона.

«Правительство США получило информацию о готовившейся террористической атаке в Москве, которой могли подвергнуться массовые собрания [людей], включая концерты, в результате чего Госдепартамент выпустил публичное предупреждение для находящихся в России американцев», — говорится в заявлении представителя Белого дома.

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».