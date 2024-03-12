Задержание 11 журналистов. В следственную группу включили больше 20 милиционеров

По делу 11 журналистов сменился глава следственной группы. Об этом сообщил Болот Темиров, в суде информацию подтвердили.

«Состав следственной группы с 20 человек расширился еще на следователей Октябрьского и Сокулукского ОВД», — написал Болот Темиров.

По некоторым данным, теперь следствие возглавляет заместитель начальника службы следствия МВД Улан Зикиралиев.

Кроме того, стало известно, что ходатайство о продлении срока ареста 10 задержанным журналистам следователь внес еще 6 марта.

Срок ареста до 13 мая продлили также Айке Бейшекеевой, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Сегодня стало известно, что Сапар Акунбеков отпущен под домашний арест.