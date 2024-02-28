11:21
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Пострадавшие находятся на стадии выздоровления

Четверо кыргызстанцев, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека и крушения военного вертолета, продолжают лечиться в турецкой клинике Аданы. Они находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили в МИД.

По информации турецких врачей, двое пациентов с ожогами находятся на стадии выздоровления. В ближайшие дни, после проведения пластических операций, планируется их перевод из реанимации в общие палаты.

Двое военнослужащих, пострадавших в результате крушения вертолета, находятся в отделении травматологии после проведения им плановых операций. Врачами проводится соответствующее лечение с целью улучшения их состояния.

«Генеральное консульство в Анталье находится в постоянном контакте с родственниками пострадавших и лечащими врачами, а также продолжает оказывать всю необходимую помощь. Вопрос находится на особом контроле Министерства и соответствующих госорганов», — добавили в МИД,

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287760/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Имена виновных станут известны после завершения работы комиссии
Авария на ТЭЦ. Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников?
Авария на ТЭЦ. В МИД рассказали о состоянии пострадавших
Авария на ТЭЦ. По предварительным данным, версию теракта и диверсии исключили
Авария на ТЭЦ. Есть четыре варианта модернизации объекта
Авария на ТЭЦ. Власти СУАР передадут $100 тысяч для ликвидации последствий
Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ
Цены бьют по карману. Жители о возможном повышении цен на тепло и горячую воду
Взрыв на ТЭЦ. Пострадавшие продолжают получать лечение в Турции
Авария на ТЭЦ. Ликвидационные работы на объекте завершили
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 фе...
10:53
Акылбек Жапаров вновь напомнил о намерении создать чат GPT на кыргызском языке
10:39
Кабмин хочет, чтобы госуслуги были доступны в банковских приложениях и кошельках
10:20
Свидетельство об окончании школы и аттестат будут выдаваться бесплатно
10:00
Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги