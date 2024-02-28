Авария на ТЭЦ Бишкека. Пострадавшие находятся на стадии выздоровления

Четверо кыргызстанцев, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека и крушения военного вертолета, продолжают лечиться в турецкой клинике Аданы. Они находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили в МИД.

По информации турецких врачей, двое пациентов с ожогами находятся на стадии выздоровления. В ближайшие дни, после проведения пластических операций, планируется их перевод из реанимации в общие палаты.

Двое военнослужащих, пострадавших в результате крушения вертолета, находятся в отделении травматологии после проведения им плановых операций. Врачами проводится соответствующее лечение с целью улучшения их состояния.

«Генеральное консульство в Анталье находится в постоянном контакте с родственниками пострадавших и лечащими врачами, а также продолжает оказывать всю необходимую помощь. Вопрос находится на особом контроле Министерства и соответствующих госорганов», — добавили в МИД,

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.