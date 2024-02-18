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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Имена виновных станут известны после завершения работы комиссии

В медиаштабе прокомментировали информацию о том, что якобы обвинить в аварии на бишкекской ТЭЦ хотят пострадавших работников.

Подчеркивается, что «виновных в возникновении нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека еще не выявили».

Напомним, ранее была создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители государственных органов и независимые эксперты. Она проводит работу по сбору необходимых сведений и материалов.

Также созданы внутриведомственные технические комиссии, итоги работы которых будут представлены на рассмотрение межведомственной комиссии.⠀

В медиаштабе отмечают, что работа еще не завершена, в связи с чем преждевременно говорить о виновности тех или иных лиц.

«Обвинить во взрыве на ТЭЦ хотят пострадавших работников», — ранее заявил журналистам Таалайбек Алыкулов, представившийся одним из наблюдателей внутренней технической комиссии по выяснению причины аварии.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287027/
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