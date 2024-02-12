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Общество

Малопродуктивные земли сельхозназначения намерены освоить под садоводство

Разработана программа развития садоводства в Кыргызстане на 2024-2028 годы. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вынесло документ на общественное обсуждение.

По данным ведомства, по республике имеется 614 тысяч гектаров малопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются несколько лет. В целях их рационального использования и внедрения в сельхозоборот создана правовая основа для выращивания многолетних плодово-ягодных культур.

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Главные задачи проекта — развитие садоводческой отрасли и плодовых питомников; производство фруктово-ягодной и ореховой продукции в достаточном объеме для обеспечения потребности населения страны; организация экспорта плодовой продукции и усиление конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Освоение малопродуктивных земель сельхозназначения способствует созданию сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, повышению экспортного потенциала республики, повышению уровня занятости сельского населения и росту его доходов, улучшению экологической обстановки и снижению парниковых газов, а также замедлению таяния ледников, сохранению и увеличению водных запасов», — считают в Минсельхозе.

В программе предусмотрены меры по созданию садоводческих хозяйств и питомников, намечено строительство торгово-логистических центров и хранилищ плодово-ягодной продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286481/
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