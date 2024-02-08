Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров проверил ход ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил республиканский медиаштаб.

Акылбеку Жапарову рассказали, что на сегодня общая активная мощность ТЭЦ достигла 300 мегаватт, работают девять котлоагрегатов и четыре турбоагрегата.

«Бишкектеплосеть работает в штатном режиме. Подача тепла и горячей воды возобновлена в полном объеме. Ремонтно-очистительные работы завершат сегодня ближе к вечеру. Продолжается работа по ремонту кровли», — отметил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Глава кабмина также посетил ГП «Кыргызкомур», где ознакомился с процессом отгрузки и погрузки угля с месторождения Кара-Кече на столичную ТЭЦ. Он провел совещание с руководством государственного предприятия, где поручил в краткие сроки представить план развития ГП «Кыргызкомур» на ближайшие пять лет.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.