17:00
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров проверил ход ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил республиканский медиаштаб.

Акылбеку Жапарову рассказали, что на сегодня общая активная мощность ТЭЦ достигла 300 мегаватт, работают девять котлоагрегатов и четыре турбоагрегата.

«Бишкектеплосеть работает в штатном режиме. Подача тепла и горячей воды возобновлена в полном объеме. Ремонтно-очистительные работы завершат сегодня ближе к вечеру. Продолжается работа по ремонту кровли», — отметил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Глава кабмина также посетил ГП «Кыргызкомур», где ознакомился с процессом отгрузки и погрузки угля с месторождения Кара-Кече на столичную ТЭЦ. Он провел совещание с руководством государственного предприятия, где поручил в краткие сроки представить план развития ГП «Кыргызкомур» на ближайшие пять лет.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286262/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Ведутся работы по восстановлению кровли здания
Создана комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека
Авария на ТЭЦ. Депутат требует привлечь к ответу руководство теплоцентрали
Авария на ТЭЦ Бишкека. Все абоненты подключены к отоплению и горячей воде
Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Авария на ТЭЦ. Температура горячей воды увеличена до 70 градусов
Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Авария на ТЭЦ. Отопление есть во всех домах, горячую воду еще подключают
Авария на ТЭЦ Бишкека. Последствия взрыва устраняют 608 человек
Авария на ТЭЦ. Вопрос перерасчета за тепло и воду прорабатывается
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
8 февраля, четверг
16:40
Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит на заводе «Кум-Шагыл» Мы отсюда не уйдем. Адвокат рассказала, что происходит...
16:32
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
16:11
На пост президента КФС претендует один кандидат — Камчыбек Ташиев
16:07
МИД: Кыргызские водительские удостоверения действительны в Казахстане
16:04
Авария на ТЭЦ. Глава кабмина проверил, как восстанавливают объект