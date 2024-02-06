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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Отопление есть во всех домах, горячую воду еще подключают

«На сегодня нет ни одного дома, ни одной организации, куда не подали отопление», — заявил в интервью «Биринчи радио» директор филиала ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть Уран Раимбеков.

По его словам, отопление пока не подали только крупным коммерческим объектам. Горячую воду обещают подключить сегодня до конца дня всем потребителям.

«Наши работники сейчас занимаются наладкой режимов. Многие горожане после отключения горячей воды включили водонагревательные баки. А сейчас, когда воду дали, их не отключают и включают горячую воду. Чаще всего давление холодной воды передавливает, возникают перетоки. Наши ребята занимаются. Призываю потребителей чуть-чуть потерпеть. Мы подключим в течение дня горячую воду. Коммерческих потребителей тоже в течение дня подключим к отоплению и горячей воде», — отметил Уран Раимбеков.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286016/
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