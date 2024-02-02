Авария на ТЭЦ. Работают четыре котла, и еще два запускают

На ТЭЦ Бишкека на данный момент в работе котлоагрегаты 3, 4, 9, 11. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Одновременно в растопках находятся котлоагрегаты 12 и 13.

«Сейчас ТЭЦ несет нагрузку 230 мегаватт. Температура +44 градуса, по мере ввода котлоагрегатов будет повышаться градус горячей воды, подаваемой в тепловые сети», — говорится в сообщении.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.