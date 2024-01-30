Девочку, пострадавшую в ДТП в Балыкчи, перевели в Бишкек

Девочку, пострадавшую в ДТП в Балыкчи, перевели в Национальный центр охраны материнства и детства. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По их данным, сегодня пациентка находится в отделении реанимации, завтра планируется перевод в нейрохирургию.

«У девочки оскольчатый перелом бедра, в плановом порядке операция планируется на следующей неделе. Состояние здоровья пациентки соответствует тяжести перенесенной травмы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей. Бектура Осмонбаева водворили в СИЗО. Отец пострадавшей рассказал, почему простил виновника.