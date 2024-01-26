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Общество

Маршрута № 46 не будет, и новый перинатальный центр. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Автобусный маршрут № 46 закрывают

С 27 января закроют автобусный маршрут № 46 из-за нерентабельности и открытием новых и изменением существующих маршрутов.

Кроме того, произведен обмен маршрутами БПАТП и «Эко пассажирские перевозки»: № 17 будет обслуживать муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», а № 31 — ОсОО «Эко пассажирские перевозки». Схемы движения маршрутов не меняются.

Сегодня также прошла церемония передачи новых 124 автобусов муниципальному предприятию «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие». Они закуплены в рамках проекта «Бишкекские автобусы» программы «Зеленые города 2, Окно 2», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития. Проект также поддерживает грант правительства Японии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Новые автобусы

Новый перинатальный центр

В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемонии участвовал президент Садыр Жапаров.

Центр построили в сотрудничестве с Германским банком развития (KfW) в рамках проекта «Охрана здоровья матери и ребенка — IV-V».

Садыр Жапаров подчеркнул, что открытие перинатального центра является значительным шагом в достижении стратегических целей по защите материнства и заботе о здоровье новорожденных. Центр представляет собой высокотехнологичное учреждение, обеспечивающее медицинскую помощь беременным и новорожденным с патологией.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Новый перинатальный центр

Перинатальный центр общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает в себя современные операционные залы с высокотехнологичным медицинским оборудованием, реанимационные залы для матери и ребенка, палаты класса люкс и другие медицинские услуги. Он начнет работать в феврале 2024 года.

С объездной дороги уберут торговые точки

Торговые точки на обочине объездной дороги в жилмассиве «Келечек» будут отведены в связи с реконструкцией, ремонтом и модернизацией дороги. Акимиат Свердловского района проинформировал граждан, занимающихся торговлей, о начале строительства дороги в апреле.

«После строительства дороги возможность заниматься торговлей на обочине будет ограничена», — добавили в райадминистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285190/
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