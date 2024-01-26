Маршрута № 46 не будет, и новый перинатальный центр. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Автобусный маршрут № 46 закрывают С 27 января закроют автобусный маршрут № 46 из-за нерентабельности и открытием новых и изменением существующих маршрутов. Кроме того, произведен обмен маршрутами БПАТП и «Эко пассажирские перевозки»: № 17 будет обслуживать муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», а № 31 — ОсОО «Эко пассажирские перевозки». Схемы движения маршрутов не меняются. Сегодня также прошла церемония передачи новых 124 автобусов муниципальному предприятию «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие». Они закуплены в рамках проекта «Бишкекские автобусы» программы «Зеленые города 2, Окно 2», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития. Проект также поддерживает грант правительства Японии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Новые автобусы

Новый перинатальный центр В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемонии участвовал президент Садыр Жапаров. Центр построили в сотрудничестве с Германским банком развития (KfW) в рамках проекта «Охрана здоровья матери и ребенка — IV-V». Садыр Жапаров подчеркнул, что открытие перинатального центра является значительным шагом в достижении стратегических целей по защите материнства и заботе о здоровье новорожденных. Центр представляет собой высокотехнологичное учреждение, обеспечивающее медицинскую помощь беременным и новорожденным с патологией. Фото Султана Досалиева. Новый перинатальный центр Перинатальный центр общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает в себя современные операционные залы с высокотехнологичным медицинским оборудованием, реанимационные залы для матери и ребенка, палаты класса люкс и другие медицинские услуги. Он начнет работать в феврале 2024 года.