Неделя-24. Очередной громкий арест и начало месяца Рамазан

В Бишкеке задержан главный врач Национального госпиталя Токтобай Маанаев. Спецслужбы выявили коррупционные схемы — регулярные поборы, откаты при проведении тендеров, госзакупки по завышенным ценам у аффилированных поставщиков, фиктивное списание лекарств.

«Зафиксировано более 20 фактов поборов денег у медперсонала Нацгоспиталя. Токтобай Маанаев, не являясь практикующим врачом, создал невыносимые условия для заведующих отделениями и медиков, вынуждая их систематически получать у пациентов деньги и передавать ему. Практиковались разовые поборы», — сообщили в ведомстве.

По их информации, аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности показала наличие фактов закупки по завышенной стоимости отдельных медицинских изделий и списания дорогостоящих лекарств. Аудиторской проверкой установлен ущерб государству в особо крупном размере — свыше 40 миллионов сомов.

В Кыргызстане священный месяц Рамазан начнется 23 марта. Накануне вечером во всех мечетях страны пройдет таравих намаз.

Очередной депутат Жогорку Кенеша попал в скандал. Жаныбек Абиров отметился в массовой драке. Видео опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько человек выходят из ресторана «Золотой дракон». Затем между ними произошла потасовка, к которой присоединились другие мужчины. Один из дерущихся — нардеп Жаныбек Абиров. О драке и избиении охранника доложили президенту. Он поручил МВД провести расследование обстоятельств ЧП.

В итоге в парламенте создали специальную депутатскую комиссию по представлению генпрокурора о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Жаныбека Абирова. Его хотят привлечь к ответственности по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» УК КР.

Тем временем двух участников потасовки взяли под стражу. Привлекут ли в итоге к ответственности самого депутата, сказать сложно. Тем более потерпевший уже отказался от претензий к Жаныбеку Абирову.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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