Аномальные холода. Мэрия Бишкека просит закрыть подвалы многоэтажек

Чтобы не промерзли трубы водоснабжения, ПЭУ «Бишкекводоканал» просит абонентов многоэтажных домов закрыть подвальные помещения и паркинги, а жителям частного сектора утеплить колодцы, где установлены водомеры, вентиля и задвижки, а также свои трубопроводы. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии.

По ее данным, Бишкекводоканал переведен на усиленный режим работы с целью оперативного устранения аварийности на городских сетях водопровода и канализации.

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