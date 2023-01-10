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Общество

Аномальные холода. Мэрия Бишкека просит закрыть подвалы многоэтажек

Чтобы не промерзли трубы водоснабжения, ПЭУ «Бишкекводоканал» просит абонентов многоэтажных домов закрыть подвальные помещения и паркинги, а жителям частного сектора утеплить колодцы, где установлены водомеры, вентиля и задвижки, а также свои трубопроводы. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии.

По ее данным, Бишкекводоканал переведен на усиленный режим работы с целью оперативного устранения аварийности на городских сетях водопровода и канализации.

Для приема заявок работают круглосуточные номера:

  • кол-центр — 1533;
  • диспетчерская служба: 0312560320.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255240/
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