Оспа обезьян. США объявили чрезвычайную ситуацию

США объявили чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб Америки Хавьера Бесерру.

«Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на новый уровень и призываем каждого американца серьезно относиться к оспе обезьян», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Объявление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения позволит властям страны привлечь дополнительное финансирование и специалистов к борьбе с болезнью. Ранее режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Иллинойс.

США являются государством с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. Согласно данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране зафиксировано около 7 тысяч заболевших.

Напомним, в июле ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.