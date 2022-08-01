Изнасилование 13-летней. В суде началось исследование материалов дела

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

На скамье подсудимых трое обвиняемых — сторож рынка «Дордой» 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района 34-летний Эрмек (имена изменены).

Заседание проходит в закрытом режиме. Суд перешел к исследованию материалов дела. Далее будут прения сторон, последнее слово и приговор. Допрос обвиняемых завершили. Ни один из них вину не признал.

В Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.