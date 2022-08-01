Ситуация в Косово обострилась. Жители перекрывают дороги и строят баррикады

В Северном Косово, где большинство населения составляют сербы, 31 июля обострилась обстановка из-за введения властями с 1 августа временных документов, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также планов перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти планируют в полночь начать «акцию запрета сербских документов».

Фото из интернета. Ситуация в Косово обострилась

«Они заранее послали свои спецподразделения... на административные пункты Ярине и Брняк, чтобы останавливать всех, у кого сербские документы, и одновременно начать акцию убеждения сербов отказаться от сербских автомобильных номеров с обозначением «КМ», то есть Косово и Метохия», — цитирует его ТАСС.