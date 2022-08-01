Ситуация в Косово обострилась. Жители перекрывают дороги и строят баррикады

В Северном Косово, где большинство населения составляют сербы, 31 июля обострилась обстановка из-за введения властями с 1 августа временных документов, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также планов перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти планируют в полночь начать «акцию запрета сербских документов».
«Они заранее послали свои спецподразделения... на административные пункты Ярине и Брняк, чтобы останавливать всех, у кого сербские документы, и одновременно начать акцию убеждения сербов отказаться от сербских автомобильных номеров с обозначением «КМ», то есть Косово и Метохия», — цитирует его ТАСС.
Сербские СМИ сообщают, что жители Северного Косово перекрывают дороги. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, слышны сирены и также возводятся баррикады. Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Ярине и Брняке из-за блокирования дорог. В соцсетях появляются сообщения о стрельбе в районе границы, которые официально подтверждены не были. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.