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Общество

Ситуация в Косово обострилась. Жители перекрывают дороги и строят баррикады

В Северном Косово, где большинство населения составляют сербы, 31 июля обострилась обстановка из-за введения властями с 1 августа временных документов, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также планов перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти планируют в полночь начать «акцию запрета сербских документов».

из интернета
Фото из интернета. Ситуация в Косово обострилась

«Они заранее послали свои спецподразделения... на административные пункты Ярине и Брняк, чтобы останавливать всех, у кого сербские документы, и одновременно начать акцию убеждения сербов отказаться от сербских автомобильных номеров с обозначением «КМ», то есть Косово и Метохия», — цитирует его ТАСС.

Сербские СМИ сообщают, что жители Северного Косово перекрывают дороги. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, слышны сирены и также возводятся баррикады. Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Ярине и Брняке из-за блокирования дорог. В соцсетях появляются сообщения о стрельбе в районе границы, которые официально подтверждены не были. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241134/
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