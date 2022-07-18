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Общество

Мэрам и акимам передали спецтехнику для вывоза мусора

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров вручил ключи от спецтехники для вывоза мусора представителям районов и мэрий городов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров призвал к бережному отношению к окружающей среде и отметил важность содержания в чистоте населенных пунктов страны.

«Сегодня ряд муниципальных служб и органов местного самоуправления первыми получат 22 единицы специальной техники. В ближайшие годы подобными машинами будут обеспечены все регионы», — подчеркнул он.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Органам местного самоуправления передали спецмашины для вывоза мусора


Техника приобретена при содействии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239885/
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