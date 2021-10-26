У кыргызской диаспоры в Москве появился собственный офис

Совет кыргызской диаспоры Москвы прошел официальную регистрацию в Министерстве юстиции России и открыл собственный офис в центре столицы. Об этом сообщил председатель совета Раимкул Аттокуров.

По его словам, российское законодательство разрешает общественным организациям осуществлять свою деятельность в стране и без обязательной регистрации в органах юстиции.

Раимкул Аттокуров уточнил, что на таких принципах активно работало диаспоральное объединение. Но теперь его статус укрепился, и возможности расширились.

Акцент сделан на оказании правовой помощи кыргызским мигрантам. «Совет, а теперь и его офис, как и прежде, тесно взаимодействуют с посольством Кыргызстана в России. Круг вопросов, которыми приходится заниматься, очень широк: бесплатные консультации, помощь в официальной легализации, трудоустройстве, урегулировании взаимоотношений с работодателями, получении медицинских услуг и так далее», — отметил он.

В помощь соотечественникам также переводятся на кыргызский язык документы, извещающие об изменениях в миграционной политике РФ, содержащие иную важную для иностранцев информацию, снимаются тематические видеоролики.