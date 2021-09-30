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Общество

Медиаэксперты опасаются, что чиновники исковеркают законы о СМИ

Медиаэксперты опасаются, что чиновники исковеркают законы о СМИ. Об этом они заявили сегодня на круглом столе.

По мнению представителей медиасектора, существующие законы «О средствах массовой информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «О телевидении и радиовещании» нуждаются лишь в незначительных доработках, о чем было сообщено членам рабочей группы по инвентаризации законодательства.

Аналитики указали и на то, что в этой группе нет ни одного журналиста, поэтому есть опасения, что суть документов изменится не в интересах медиасообщества. При этом самого проекта, предложений от разработчиков новых документов нет.

Представители Минюста, ведомства, которое курирует процесс инвентаризации, заявили: с их стороны никаких предложений не поступает, они лишь координаторы.

Чиновники также сказали, что журналистов включили, но не во все группы. Почему, неизвестно. В свою очередь юрист Фатима Якупбаева отметила, что для внесения каких-либо изменений в закон требуется  разработка концепции регулирования конкретных правоотношений. Например, право на доступ к информации журналистов и СМИ, гармонизация с другими правовыми актами.

Она добавила, что должен быть введен институт общественного интереса, чтобы расширить способы защиты доступа к информации. «К примеру, отправили вы запрос в Жогорку Кенеш или Верховный суд, а вам отказывают. Подавать в суд на них не получится, поскольку они не административные органы. Вот здесь кроется коллизия», — подчеркнула юрист и предложила рассмотреть эти нормы.

Другие юристы, входящие в состав межведомственной группы, заверили, что давления сверху они не испытывают, но не могут гарантировать, что те законы, которые регулируют деятельность СМИ, которые они выработают, будут реализованы. Эксперты не знают, что с этими проектами произойдет, когда они поступят в ЖК и Минкульт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208801/
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