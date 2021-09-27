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Общество

Отчет Freedom House. Кыргызстан остается частично свободным

Freedom House опубликовал свой ежегодный отчет Freedom on the Net — 2021 («Свобода в Сети»), где оценивает уровень свободы интернета в 70 странах мира с 1 июня 2020-го по 31 мая 2021 года.

Уровень свободы интернета в Кыргызстане оценивается как «частично свободный». Из 100 баллов республика получила в этом году 53.

По сравнению с 2020-м КР потеряла три балла (56). 

В страновом обзоре отмечается, что «свобода интернета в Кыргызстане продолжала снижаться» в течение анализируемого периода, поскольку последствия политических беспорядков после парламентских выборов в октябре прошлого года привели к значительным правовым и конституционным изменениям.

«Правительство на несколько часов отключило доступ к мобильному интернету в Бишкеке во время протестов, связанных с выборами, а журналисты подверглись физическим нападениям. Аналитики выразили серьезную озабоченность по поводу того, что новая Конституция была принята на референдуме в апреле 2021-го. Независимые наблюдатели охарактеризовали это как неуважение к верховенству закона. Новая Конституция содержит меры, угрожающие правам граждан на свободу выражения мнений.

Сотрудники правоохранительных органов принимают ответные меры против обычных пользователей интернета, критикующих президента и других влиятельных политических деятелей», — говорится в обзорной части отчета по Кыргызстану.

«Фермы троллей, связанные с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым, который был замешан в громком коррупционном скандале, сыграли значительную роль в манипулировании онлайн-информационной средой в преддверии октябрьских выборов. Суды регулярно блокируют веб-сайты и контент, которые предположительно разжигают ненависть или считаются «экстремистскими», — отмечается в докладе.

В отчете говорится, что референдум по принятию новой Конституции, которая была одобрена в ходе голосования в апреле 2021-го, независимые миссии наблюдателей охарактеризовали как пример отсутствия доверия и уважения к верховенству закона. «Коррупция широко распространена в государственных и частных учреждениях Кыргызстана, а судебная система лишена какого-либо подобия независимости», — подчеркивается в отчете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208379/
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