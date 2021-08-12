Руслан Казакбаев и Чарльз Гарретт обсудили сотрудничество КР и Великобритании

Состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Кыргызстане Чарльзом Гарреттом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Руслан Казакбаев заметил, что в следующем году страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, и предложил организовать совместные мероприятия, посвященные этой дате. Стороны отметили необходимость активизации двустороннего сотрудничества путем организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Кроме того, с британской стороной была обсуждена возможность разработки нового соглашения о сотрудничестве между КР и Великобританией, закрепляющего основы кыргызско-британских отношений в основных сферах двустороннего взаимодействия.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами, привлечения британских инвестиций в экономику Кыргызстана. Отмечена важность укрепления сотрудничества с Великобританией в сфере образования.

Обсуждена возможность открытия британского образовательного центра и представительства Британского совета (British Council) в КР.

«На встрече Руслан Казакбаев и Чарльз Гарретт коснулись вопросов участия кыргызской стороны в Конференции по климату COP-26, проведение которой запланировано в ноябре 2021 года в Глазго. Стороны обозначили важность дальнейшего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, реализации совместных проектов в этой области. Глава МИД и посол Великобритании обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией коронавируса, вакцинации населения и дальнейшего сотрудничества по линии международного механизма COVAX. Руслан Казакбаев пригласил британскую сторону принять участие в качестве наблюдателей на предстоящих парламентских выборах, а также отметил важность дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества с Великобританией», — говорится в сообщении.