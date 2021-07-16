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Общество

Реабилитация Токтогульской ГЭС. На границе застряла часть оборудования

На кыргызско-китайской границе стоит вспомогательное оборудование для проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС». Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Электрические станции».

В компании отмечают, что в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19 движение грузов через КПП «Иркештам» проходит медленнее обычного. С этим и связана задержка в поставках оборудования.

О задержках в поставках оборудования еще в июне говорил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

«В рамках реабилитации Токтогульской ГЭС один агрегат вытащили (турбины и колесо). Первые запасные части уже везут из Китая, в течение недели начнем монтаж снизу вверх. В связи с пандемией есть небольшие задержки, но к зиме четвертый агрегат постараемся запустить», — рассказывал тогда он.

К решению вопроса подключился и заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев. На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь он попросил оказать содействие в скорейшем пропуске оборудования из Китая в Кыргызстан.

Токтогульская гидроэлектростанция (ГЭС) в Кыргызстане была запущена в 1975 году. Трехэтапная реконструкция объекта началась в 2017-м и должна завершиться в 2023 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201304/
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