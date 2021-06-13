Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах

В Бишкеке активистки вышли на марш в шортах. Они требуют привлекать к ответственности за домогательства к девушкам.

Участницы прошли от кинотеатра «Россия» по проспекту Чуй до ЦУМа. Они держали плакаты с лозунгами: «Я решаю, что носить. Ты решаешь не смотреть», «Домогательства — это преступление» и другие.

По словам организаторов, увеличилось количество фактов уличного харассмента в отношении девушек. Акция также проводится в поддержку Айдай Токоевой, которую на днях мужчина шлепнул по попе. Девушка была в шортах. Она написала заявление в милицию.

«Это манифест в защиту нашего права носить то, что мы хотим. Его важно отстаивать. Государству стоило бы уделить внимание защите женщин в стране», — отметили организаторы.