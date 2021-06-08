10 июня в Кыргызстане можно будет наблюдать солнечное затмение

10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать и в Кыргызстане.

В этот день Луна перекроет диск Солнца, но не полностью — даже когда их центры в небе совпадут. Полоса наиболее привлекательной кольцеобразной фазы пройдет по Северной Америке, Ледовитому океану, затем по северо-востоку России. На территории Кыргызстана будут видны лишь частные фазы затмения, которое может быть и незамеченным, если не посмотреть на солнце. Максимум затмения наступит в 17 часов 27 минут.

Визуализацию этого редкого явления можно будет увидеть с помощью ресурса Time&Date.

Отметим, что затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение в 21 веке, проходящее эту точку.

Всего в этом году ожидается четыре затмения — два лунных и два солнечных. Следующее солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.