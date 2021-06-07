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Общество

Дизайнеры из Кыргызстана приняли участие в гала-показе «Этноподиум на Байкале»

В Иркутске прошел международный гала-показ этнических костюмов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Коллекции представили на площади у памятника Александру III в рамках 12-го международного фестиваля «Этноподиум на Байкале».

«Гала-концерт «Этноподиума на Байкале» впервые проходит в таком формате — на главной городской площади под открытым небом. На этом фестивале традиционно показывают национальные костюмы, и через них демонстрируют самобытность и уникальность народов. В нашем городе проживает более 120 представителей различных народностей. Это, безусловно, богатство нашего края, нашего города», — подчеркнул вице-мэр Дмитрий Ружников. 

В фестивале «Этноподиум на Байкале» приняли участие более 30 дизайнеров из разных регионов страны, а также свои работы продемонстрировали модельеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Кыргызстан представила дизайнер Жумагуль Сариева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196747/
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