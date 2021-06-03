Забастовка и тарифы. Как изменились цены за девять лет

Второй день маршрутки не выходят на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд. Логика железная. Тарифы на проезд в последний раз поднимали в 2012 году. За это время подорожало все, но стоимость проезда осталась прежней.

24.kg проанализировало, как изменились в цене товары за последние девять лет.

Цены на продукты растут как на дрожжах

Что действительно дорожает не по дням, а по часам, так это продукты питания. Вроде Кыргызстан часто называют аграрной страной, но легче нам от этого не становится. Цены на внутреннем рынке заставляют лишний раз задуматься, а действительно ли тебе хочется молочка или мяса.

Тот же картофель по итогам прошлого года стоил 26-28 сомов. А ведь этого продукта фермеры выращивают достаточно для того, чтобы не только себя обеспечить, но и экспортировать. За девять лет он подорожал в 1,5 раза. Но самым дорогим картофель был в 2014 и 2017 годах, когда его стоимость переваливала за 30 сомов. В этом году он и вовсе стоит уже 60 сомов.

На 75 сомов подорожала говядина. И это только по итогам прошлого года. Если же сравнить показатель 2012-го с данным на сегодня, то получится, что продукт подорожал на 130 сомов.

За девять лет один килограмм хлеба подорожал на 9,3 сома. Если в 2012-м средняя цена составляла 38,17 сома, то в 2020-м — 47,51. В последний год цена на него продолжает расти вслед за повышением стоимости муки.

Единственный продукт, который подешевел по итогам 2020 года по сравнению с 2012-м — это сахар. Цена на него снизилась на 4,57 сома. Но зато в этом году он начал резко дорожать и уже достиг 59-65 сомов. Это вынудило кабинет министров ввести на него государственное регулирование цен.

Существенный вклад в рост цен на продукт вносит стоимость топлива и курс доллара. Транспортные расходы всегда включаются в конечную цену на товар. А на доллар приходится оглядываться из-за того, что Кыргызстан импортирует львиную долю продуктов из-за рубежа за те самые американские «рубли».

Почем топливо для проезда

Водители маршруток требуют повысить тарифы в первую очередь потому, что в стране резко выросла стоимость топлива. Но анализ показывает, что по сравнению с 2012 годом стоимость бензина марки АИ-92 даже немного снизилась. Если тогда средняя цена была 37,49 сома, то по итогам 2020-го составила 35,14 сома.

Вернее, сначала цены подскочили в цене практически на 5 сомов, но постепенно возвращаются к привычной стоимости — до 40 сомов. Самым дорогим топливо марки Аи-92 за последние шесть лет было в 2018 году — 43,03 сома за литр, а самое дешевое — в 2020-м — 35,14 сома. К слову, в 2016-м его стоимость практически приблизилась к минимальной отметке и составила 35,59 сома за литр.

Зато за пять месяцев этого года розничные цены на бензин выросли на 42 процента.

Маршрутки ездят на солярке. И для них принципиально важна стоимость именно этого вида топлива. С 2012 года цена на него снизилась почти на полтора сома — с 39,15 до 37,78 сома.

Самой дешевой солярка была в 2016 году — 32,69 сома, а вот самой дорогой — в 2019 году, когда цена на нее взлетела до 44,66 сома. И 2021 год может побить этот рекорд, ведь за пять месяцев дизельное топливо уже подорожало на 28 процентов.

Сейчас главной причиной роста цен на ГСМ называется увеличение отпускной цены на российских НПЗ. Именно оттуда Кыргызстан импортирует горюче-смазочные материалы. На цену также влияют налоги и стоимость транспортировки по железной дороге из России через Казахстан.

Нефтепродукты (бензин, дизтопливо) являются продуктом длительной и дорогостоящей переработки. Стоимость сырья — сырой нефти — в себестоимости ГСМ занимает всего лишь 10 процентов.

Дорогой доллар и дешевый рубль

Валютная ситуация тоже не в пользу Кыргызстана. Американский доллар за последние девять лет стабильно дорожал каждый год. В итоге с 2012-го он вырос в цене почти в два раза — с 47,4012 сома до 82,6498 сома.

Не отстает от «американца» и евро. За девять лет оно подорожало почти на 40 сомов и превысило отметку в 100 сомов. Интересно, что были годы, когда после резкого роста валюта снижалась в цене. Например, по итогам 2015 год курс евро достиг 83 сомов, а вот в 2016-м снизился до 73. Похожая ситуация была и 2018-2019 годах. Но самый большой рост этой валюты отмечен в прошлом году, когда она за 12 месяцев подорожала сразу на 23 сома.

Зато канули в Лету времена, когда российский рубль стоил 1,5 сома. С 2012 года валюта РФ подешевела больше чем на четверть — с 1,5607 сома до 1,1118 сома.

Такая же история и с казахским тенге. Он начал стремительно терять в стоимости после того, как власти Казахстана в 2015 году отпустили его в свободное плавание. В итоге за девять лет тенге потерял больше трети своей стоимости.