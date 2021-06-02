В Бишкеке к врачам с укусами животных обратились 1 тысяча 88 человек

В Бишкеке с начала года к врачам с укусами животных обратились 1 тысяча 88 человек. Об этом сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, 347 из обратившихся — дети до 14 лет.

В центре отмечают, что они подверглись риску заражения бешенством, которое передается через укусы инфицированного животного. Но случаи заболевания не зафиксированы.

В ЦГСЭН напомнили, что основным источником инфекции среди диких животных являются волки, лисицы, шакалы, летучие мыши, а среди домашних животных — собаки и кошки. «Инфицированные животные могут быть заразными за 10 дней до появления первых признаков болезни. Особую опасность представляют укусы в голову и лицо, опасны также глубокие, рваные раны», — отметили там.

Что делать при укусе животного: выдавите кровь из ранки и тщательно промойте ее водой с мылом;

обратитесь к врачу-хирургу и, если он назначит, то сделайте антирабическую прививку;

наблюдайте за животным, если это возможно, 10 дней, если оно не погибло, значит, не больное бешенством;

в случае смерти животного отправьте его труп в ветеринарно-диагностическую лабораторию.

В ЦГСЭН напомнили, что при появлении первых симптомов заболевания — водобоязни — человека уже спасти невозможно. Но их можно предупредить только полученным полным курсом профилактических прививок. Его эффективность зависит от срока обращения за медицинской помощью. Прививки людям проводятся бесплатно.

В Бишкеке в случае укуса необходимо обращаться за консультацией к врачу-рабиологу или в травматологический пункт Спортивно-реабилитационного центра, расположенного по адресу: проспект Мира, 41.