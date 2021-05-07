Абхазские номера. Как узаконить незаконное

Власти Кыргызстана столкнулись с проблемой, которую сами же и создали. Произошло то, о чем 24.kg предупреждало еще в начале года. Владельцы незаконных праворульных машин с абхазскими госномерами поняли, что их стало достаточно, для того чтобы не бояться, а требовать. Причем требовать невероятного и невозможного — чтобы государство их узаконило.

Дешево и нелегально

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Только по приблизительным подсчетам специалистов, сегодня по дорогам Кыргызстана ездят около тысячи водителей, которые посчитали, что стать владельцами с 2015 года запрещенных для ввоза в республику праворульных автомашин — хорошая идея.

Нелегальный рынок «японцев» появился не вчера. Дельцы как минимум с прошлого года, не скрываясь, стали наполнять сайты по продаже подержанных авто своими объявлениями. Месяцами эта ситуация никем не контролировалась и не регулировалась. Ответственные делали вид, что ничего не видят.

Фото 24.kg. Одно из многочисленных объявлений о продаже машины с абхазским учетом

Желающих обзавестись недорогими и свежими иномарками в то же время становилось все больше — подкупала цена. Для сравнения: растаможенная еще до запрета и официально поставленная на учет в Кыргызстане Toyota Alphard I 3.0. с неплохим пробегом по республике в начале года в среднем стоила от 900 тысяч сомов до одного миллиона. Такая же модель, но с абхазскими номерами и без пробега по стране продавалась дельцами на треть дешевле — около 600 тысяч сомов.

Проблема, напомним, в том, что машины с абхазскими номерами въезжают на территорию ЕАЭС по временному разрешению сроком на два года.

Управлять транспортом может только человек, на которого разрешение это было выписано. Такую машину не то что продавать, даже передавать во временное пользование запрещено.

Но продавцы «праворулек» чувствовали себя настолько свободно, что открыто консультировали потенциальных клиентов на предмет того, как обойти законы и легализовать запрещенный транспорт. Лайфхак простой и знакомый многим — нужно дать взятку, и машина чудесным образом встанет на учет.

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В том, что такая схема работала и, скорее всего, продолжает работать, сомневаться не приходится. 9 апреля сотрудники ГКНБ установили, что с помощью фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации сотрудники Государственной регистрационной службы в Джалал-Абадской области поставили на учет две автомашины «Лексус GX». Руководитель регионального сектора ГУ «Унаа» ГРС Ноокенского района был задержан спецслужбами по факту злоупотребления должностным положением. Позже он восстановил нанесенный государству ущерб — более 3 миллионов сомов и был отпущен судом под домашний арест.

Поздно спохватились

Проявлять хоть какой-то интерес к этой проблеме государственные службы и ведомства начали лишь после нашей публикации, в которой редакция по пунктам разложила не только саму проблему, но и ее последствия. Владельцы нелегальных машин покупают их, обходя обязательную растаможку, создают аварийные ситуации на дорогах и не платят штрафы. На дорогах они стали привилегированной кастой. Им — комфорт, государству и обществу — убытки и риски. Если учесть, что всего две машины обошлись бюджету в 3 миллиона недополученных таможенных отчислений, то несложно представить, в какую сумму обходится сотня или тысяча таких авто.

Первым зашевелилось ГУОБДД, устроив рейд по выявлению автомашин с абхазскими номерами.

«В ориентировку было объявлено 101 транспортное средство, зарегистрированное в Республике Абхазия. Сотрудниками ГУОБДД с начала рейдов задержана 41 автомашина. Транспорт водворен на склад временного хранения Государственной таможенной службы для дальнейшего разбирательства», — сообщили редакции в пресс-службе ГУОБДД.

Рейды, по словам инспекторов, проводились и продолжаются совместно с сотрудниками таможни. Первые останавливают машину, вторые — определяют, что с ней делать.

«По всем находящимся на складах временного хранения машинам ведутся досудебные производства. 95 процентов из них — праворульные, подавляющее большинство — с поддельными документами. Их дальнейшую судьбу решит суд. По закону такой транспорт должен быть либо вывезен за пределы ЕАЭС, либо растаможен согласно правилам», — уточнили в пресс-службе ГТС.

Точного количества колесящих по Кыргызстану «абхазцев» не знает никто. Для его уточнения отечественная таможня сделала запрос в таможенную службу России. Ответ пока не пришел.

В то же время 24.kg стало известно, что нелегальный транспорт ввозился и продолжает ввозиться в Кыргызстан не только своим ходом, но и грузовыми тралами.

Источники сообщили, что в сгоревшем в апреле грузовом трале в селе Кун-Туу были такие машины. Официально эту информацию пока никто подтвердить не может.

В высшей степени абсурд

Когда в начале весны первая десятка нелегальных авто отправилась на склады таможни, водители абхазских праворулек дали о себе знать. 23 марта в Бишкеке они вышли к Дому правительства на свой первый митинг и потребовали ни много ни мало — решить их проблему. Схема известная, логика понятная: если одним можно бездумно брать потребительские кредиты и после требовать от государства их погашения, то и у нас получится узаконить незаконное.

И если на первые акции протеста власти реагировали адекватно, распространяя сообщения и предупреждения о том, что покупать и продавать подобные машины в Кыргызстане незаконно, то уже к середине апреля, когда число протестующих стало множиться, кабмин в своей принципиальности пошатнулся.

Зазвучали идеи о создании комиссии, в которую войдут сотрудники правительства и представители из числа недовольных владельцев авто. Проблему было предложено решить в рамках закона.

А теперь представьте себе, что для борьбы, например с контрабандой, правительство создало бы комиссию, в которую помимо госслужащих и экспертов вошли бы... контрабандисты. Звучит, согласитесь, абсурдно. Однако в ситуации с другими нарушителями законов — торговцами и покупателями нелегального транспорта — чиновники этой абсурдности почему-то не замечают.

Корреспондент 24.kg связался с пресс-службой правительства, чтобы узнать, каким же образом власти намерены узаконивать незаконное. Но ничего нового, кроме озвученной ранее таможней информации, там предоставить не смогли. Не стали называть даже примерный состав комиссии и сроки, когда она проведет свое первое заседание.

В то же время ответ на вопрос «что делать?» лежит на поверхности. Есть таможенное законодательство как Кыргызстана, так ЕАЭС. Оно говорит, что нарушивший правила временного ввоза транспорт подлежит либо выдворению за пределы Таможенного союза, либо растаможиванию согласно тарифной сетке. Засада в том, что даже в этом случае, заплатив таможенные пошлины, владельцы «праворулек» по закону не смогут поставить их на учет в Кыргызстане — это запрещено. И это сегодня главный камень преткновения.

Фото 24.kg. Очередной митинг владельцев абхазских машин возле Дома правительства в Бишкеке

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В правительстве об этом прекрасно знают. Известно это и владельцам абхазских «праворулек». Некоторые из них уверяют, что стали жертвами обмана. Но верится в их слова с трудом. Хотя бы потому, что в техпаспорте иномарок черным по белому прописано место их регистрации, да и не заметить, что на госномере флаг чужой страны и что руль находится справа, а не слева, попросту невозможно.

Люди осознанно шли на риск, догадываясь о его последствиях, и теперь всю ответственность за свою авантюру перекладывают на чужие плечи. Те же, кто, сидя в кабинетах, закрывал на происходящее глаза, вновь досиделись до акций протеста под собственными окнами, которые еще неизвестно к чему приведут.